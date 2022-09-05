﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşerken, Kanada’da arttı

Pazartesi, 05 Eylül 2022 09:11:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 2 Eylül tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı beş adet düşüşle 760 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 162 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise dokuz adet düşerek 596 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 263 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artarak 208 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 56 adet artış kaydetmiş oldu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kanada Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 22-28 Ağustos döneminde hafifçe düştü

05 Eyl | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos sonunda %1,2 düştü

05 Eyl | Çelik Haberler

ABD’de yerel standart boru fiyatları 1 Ağustos’tan bu yana 331$/mt düştü

05 Eyl | Boru

ABD’de yerel kutu profil fiyatları sac fiyatlarındaki düşüş nedeniyle gevşemeye devam etti

05 Eyl | Boru

ABD Güney Kore’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

02 Eyl | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyretti

31 Ağu | Boru

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,6 düştü

29 Ağu | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artarken, Kanada’da değişmedi

29 Ağu | Çelik Haberler

EUROFER: AB’nin çelik boru üretimi 2022’de %3 ve 2023’te %2,7 artacak

26 Ağu | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla hafif düşüşler gösterdi

26 Ağu | Boru