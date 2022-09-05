ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşerken, Kanada’da arttı

Pazartesi, 05 Eylül 2022 09:11:45 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 2 Eylül tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı beş adet düşüşle 760 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı dört adet artarak 162 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise dokuz adet düşerek 596 adet seviyesine geriledi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 263 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı yedi adet artarak 208 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 56 adet artış kaydetmiş oldu.