Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı hızla artarken ABD’de haftalık bazda yeniden yükseldi

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 8 Ocak tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı dokuz adet artarak 360 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı bir adet artışla 84 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise sekiz adet artışla 275 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 421 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber, 8 Ocak tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 58 adet artarak 117 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 86 adet düşüş kaydetmiş oldu.