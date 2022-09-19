ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

Pazartesi, 19 Eylül 2022 09:01:22 (GMT+3) | San Diego

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 16 Eylül tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kulelerinin sayısı dört adet artışla 763 adet seviyesinde kaydedildi.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı dört adet düşerek 162 adet seviyesinde yer almaya başlarken, petrol sondaj kuleleri ise sekiz adet artarak 599 adet seviyesine yükseldi. Sondaj kulelerinin sayısı yıllık 251 adet artmış oldu.

Bununla beraber aynı haftada, Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı altı adet artarak 211 adet seviyesine çıktı. Sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 57 adet artış kaydetmiş oldu.