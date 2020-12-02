TÇÜD: Türkiye’nin çelik üretimi ve tüketimindeki artış yılsonuna yönelik beklentileri iyileştirdi

Çarşamba, 02 Aralık 2020 11:41:43 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Ekim ayında yıllık %19,4 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yıl Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin ham çelik üretimi %4,2 artarak 29,1 milyon mt oldu.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi %16,2 artışla 24,4 milyon mt olurken, Ekim ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %27,6 artışla 2,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %1,6 düşüşle 1,5 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %0,2 düşüşle 791 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ihracat yıllık %10,5 düşüşle 13,3 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %18 düşüşle 6,8 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Ekim ayında yıllık %2,2 artışla 963.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %3,1 düşüşle 628 milyon $ oldu. Yılın ilk 10 ayında ise ithalat %8,2 artışla 10,4 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %4,2 düşüşle 6,2 milyar $ oldu.

TÇÜD’e göre, pandemi döneminin daraltıcı etkilerine rağmen, Türkiye’nin çelik üretimi yılın ilk 10 ayı itibarıyla %4,2 artarken, çelik tüketimi %16 arttı. Bu artışlar, yılın son aylarına yönelik iyimser beklentileri artırdı. Ülkenin çelik tüketiminin yaklaşık %50’si ithalatla karşılandığından, kapasite kullanım oranlarında yeterli artış görülmedi. AB Komisyonu Türkiye’nin çelik ihracatını kısıtlamaya devam etti. Her altı ayda bir sıkılaştırılan kota kısıtlaması, damping ve telafi edici vergi soruşturmasının ardından, Kasım ayında EUROFER’in talebi üzerine, AB Komisyonu geçmişe yönelik vergi uygulamak üzere, ithalatı kayıt altına almaya karar verdi. AB Komisyonu, AKÇT Serbest Ticaret Anlaşmasının hükümlerini kendi çıkarlarına göre uygulamaya ve Türkiye’nin çelik ihracatını engellemeye devam ediyor. TÇÜD, Türk çelik sektörünün, AB’nin sürdürmekte olduğu ticareti engelleyici tavrının bir an önce sonlandırılmasını ve anlaşmalara uygun olarak adil ticarete dönülmesi konusunda karşılıklı çabaların artırılmasını beklediğini belirtti.