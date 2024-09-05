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TÇÜD: Türkiye’nin açık pazar haline gelmemesi için Çin’den çelik ithalatı sınırlanmalı

Perşembe, 05 Eylül 2024 14:34:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ülkenin Ocak-Temmuz dönemine yönelik ihracat ve ithalat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dernek, yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin çelik ithalatında düşüş görüldüğünü ve bu düşüşün yerel tüketimdeki gerileme ve 2023 yılında kaydedilen yüksek oranlı ithalat nedeniyle ortaya çıkan baz etkisinden kaynaklandığını belirtti. Öte yandan ülkelere göre incelendiğinde, Türkiye’nin Mısır ve Endonezya’dan çelik ithalatında yüksek oranlı artışlar kaydedildi. Çin’den çelik ithalatının katlanarak artmaya devam ettiğini bildiren dernek, Çin’e karşı birçok ülkenin içi piyasalarını korurken Türkiye’nin açık pazar haline gelmesinin önüne geçilmesi için en kısa zamanda Çin’den çelik ithalatına sınırlayıcı önlemler uygulanması gerektiğini ifade etti.

İhracat tarafında bakıldığında TÇÜD, yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin ABD ve AB’ye yönelik çelik ihracatında yüksek oranlı bir artış kaydedildiğini ve bu artışın son yıllarda kaydedilen düşüşler nedeniyle ortaya çıkan baz etkisinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca Kızıldeniz’deki gerilimler Uzak Doğulu üreticilerin Avrupa pazarına ulaşmasını engellediğinden açığa çıkan talep de Türkiye’nin AB’ye yönelik ihracatındaki artışa katkıda bulundu. Türkiye’nin Uzak Doğu pazarına yönelik çelik ihracatı 98.500 mt’a yükselse de söz konusu seviye 2021 yılında kaydedilen 1,2 milyon mt’un oldukça gerisinde kalmayı sürdürüyor. Söz konusu pazara yönelik ihracatın düşük seviyede kalması, Ocak-Temmuz döneminde Çin’in çelik ihracatının yıllık %21,8 artışla 61 milyon mt’a yükselmesi ve Uzak Doğu pazarına yönelik satışlarının giderek artmasından kaynaklandı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere söz konusu dönemde Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %45,3 artışla 7,73 milyon mt seviyesinde yer alırken bu dönemdeki ihracatın değeri %25,1 artışla 5,69 milyar $ oldu. Ocak-Temmuz döneminde ülkenin çelik ithalatı ise yıllık %14,8 düşüşle 9,4 milyon mt seviyesinde kaydedilirken bu ithalatın değeri %21 düşüşle 7,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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