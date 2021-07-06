TÇÜD: Türkiye Mayıs ayında dünya ham çelik üretiminde sekizinci oldu

Salı, 06 Temmuz 2021 12:13:04 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Mayıs ayında yıllık %42,4 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk beş ayında ülke yıllık %21,2 artışla 16,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Türkiye bu rakamlarla hem Mayıs ayında hem de yılın ilk beş ayında dünya ham çelik üretiminde sekizinci sırada yer aldı.

Mayıs ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %35,4 artışla 14,9 milyon mt olurken, yılın uzun mamul tüketimi %39,3 ve yassı mamul tüketimi %32,2 artış gösterdi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %53,7 artışla 1,7 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %134,4 artışla 1,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise ülkenin çelik ihracatı yıllık %17,4 artışla 7,5 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %58,4 artışla 5,2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı, bu yıl Mayıs ayında yıllık %95,2 artışla 1,5 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %162,6 artışla 1,3 milyar $ oldu. Yılın ilk beş ayında ise ülkenin çelik ithalatı yıllık %49,4 artışla 7 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %88,1 artışla 5,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk beş ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %112,3 seviyesinden %94,6 seviyesine düştü.

TÇÜD’e göre, dünyanın ve Türkiye’nin çelik üretimindeki artışlar, geçtiğimiz yıl salgın döneminde kaydedilen üretim düşüşlerinin neden olduğu baz etkisinden kaynaklandı. ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere, dünya çapında uygulanan koruma önlemleri nedeniyle Türkiye’nin çelik ihracatı düşüş gösterdi.