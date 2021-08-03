TÇÜD: Türkiye Haziran ayında dünya ham çelik üretimindeki pozisyonunu korudu

Salı, 03 Ağustos 2021 15:03:22 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Haziran ayında yıllık %17,9 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yıl Türkiye Ocak-Haziran döneminde yıllık %20,6 artışla 19,7 milyon mt ham çelik üreterek dünya ham çelik üretiminde sekizince sırada yer almaya devam etti.

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi %1,5 artışla 2,5 milyon mt olurken, Haziran ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %29,4 artışla 17,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %17,8 artışla 1,8 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %94,7 artışla 1,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Haziran döneminde ihracat yıllık %17,1 artışla 9,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %64,9 artışla 6,7 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Haziran ayında yıllık %12,9 düşüşle 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %49,9 artışla 1,1 milyar $ oldu. Yılın ilk altı ayında ise ithalat %35,3 artışla 8,2 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %80,2 artışla 6,6 milyar $ oldu.

TÇÜD’e göre, yılın ilk altı ayında Türkiye’nin çelik üretimi ve ihracatında ciddi artış görülse de, ihracattaki artış ithalattaki artışın gerisinde kaldı. Çelik ithalatındaki yüksek oranlı artış, ihracatın ithalatı karşılama oranını düşürdü ve geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %110,1 seviyesinden %100,8 seviyesine geriledi. Dernek, yılın ikinci yarısı itibarıyla üretim, tüketim ve dış ticaret dengelerinin kademeli bir şekilde oturmaya başlamasını, yeni kapasitelerin devreye girmesiyle yassı ürünlerde üretim fazlasının oluşmasını ve bu durumun yalnızca ülkeye ihracat açısından değil, ithalat açısından da ilave imkânlar sağlamasını bekliyor. Yılsonu itibarıyla Türkiye çelik sektörünün, ülkenin cari işlemler açığının kapatılmasına olan katkısının artış göstereceği düşünülüyor. TÇÜD’e göre bu artışın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için, AB ve ABD başta olmak üzere, pek çok ülke tarafından uygulanan koruma önlemleri ve diğer ticaret politikası önlemlerine yönelik karşı tedbir alınması gerekiyor.