TÇÜD: Türkiye, Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olmaya devam ediyor

Perşembe, 01 Nisan 2021 16:37:56 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Şubat ayında yıllık %5,9 artışla 3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın ilk iki ayında ülke yıllık %9,4 artışla 6,4 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Şubat ayında Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %15 artışla 2,8 milyon mt olurken, yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin nihai mamul tüketimi yıllık %15,5 artışla 5,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %0,8 düşüşle 1,3 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %22 artışla 826 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise ülkenin çelik ihracatı yıllık %9,4 düşüşle 2,6 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %9,1 artışla 1,6 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı, bu yıl Şubat ayında yıllık %19,5 artışla 1,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %40,5 artışla 874 milyon $ oldu. Yılın ilk iki ayında ise ülkenin çelik ithalatı yıllık %0,3 artışla 2,4 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %24,8 artışla 1,8 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

TÇÜD’e göre, Türkiye’nin ham çelik üretimindeki artış devam ederken, geçtiğimiz yıl dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise en büyük çelik üreticisi olan Türkiye, bu yılın ilk iki ayında da bu konumunu korudu. 2020 yılının ikinci yarısından bu yana Türkiye’nin üretimi ve tüketiminde artış kaydedilmeye devam ediyor. Yılın ilk iki ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %102,4 seviyesinden %89,6 seviyesine düştü. Türkiye’nin özellikle fazla koruma önlemleri uygulayan ABD’ye ve AB ülkelerine yönelik ihracatı geriledi. Bu yılın ilk iki ayında Türkiye’nin ABD’ye ihracatı yıllık bazda %48,5 düşerken, AB ülkelerine ihracatı ise son iki yılda kaydedilen kümülatif %34 oranındaki düşüşün ardından, bu yılın ilk iki ayında yıllık %20,2 düşüş gösterdi. TÇÜD, AB Komisyonu tarafından uygulanmaya devam eden koruma önlemlerinin süresinin uzatılmaması ve ABD tarafından uygulanan %25 oranındaki koruma önleminin kaldırılmasının Türkiye için önem taşıdığını belirtti.