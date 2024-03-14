Tayvanlı CSC otomobil parçaları için yüksek dayanımlı çelik kalitesi geliştirdi

Perşembe, 14 Mart 2024 14:19:43 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), otomotiv sektörüne yönelik olarak yüksek delik genişletme oranına sahip sıcak haddelenmiş yüksek dayanımlı çelik geliştirdi ve seri üretimini gerçekleştirdi.

Söz konusu çelik kalitesinin Japon ve Amerikalı otomobil üreticilerinin uluslararası standartlarını karşıladığı ve birçok parçanın üretiminde kullanıldığı belirtildi. Bu atılım sayesinde CSC, otomotiv çeliği portföyünü genişletebilecek ve küresel piyasadaki fırsatları yakalayabilecek.

Uluslararası araştırma kuruluşu MarkLines tarafından yapılan bir araştırmada, iç parçaların, şasi parçalarının ve sacların otomobilin toplam gövde ağırlığının yaklaşık %75’ini oluşturduğu belirtildi. Gövde ağırlığında sağlanan her %10’luk düşüşün yakıt veya elektrik tüketimini %6-8 azaltabileceği, dolayısıyla çelik üreticilerinin benzinli araçların yakıt tüketimini ve elektrikli araçların menzilini artırmak için yüksek dayanımlı otomotiv çeliği geliştirdiği vurgulandı.