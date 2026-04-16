Taylandlı yetkililer yasal ve çevresel ihlaller nedeniyle BNS Steel’i kapatma kararı aldı

Tayland Sanayi İşleri Departmanı, çok sayıda yasal ve çevresel ihlalde bulunduğu gerekçesiyle BNS Steel Group Co., Ltd.’nin faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

Söz konusu adım, yerel çelik sektöründe istikrarı sağlama amacı taşıyan önemli bir uygulama olarak değerlendirildi.

Denetimlerde çok sayıda ihlal tespit edildi

Yetkililer, kütük üretim kapasitesi 135.000 mt ve inşaat demiri üretim kapasitesi 65.000 mt seviyelerinde yer alan şirketin faaliyetlere başladığını resmi makamlara bildirmeden üretime geçtiğini tespit ettiklerini belirtti.

Chonburi Eyaleti Sanayi Ofisi ile koordineli yürütülen denetimlerde şirket ürünlerinin gerekli endüstriyel standartları karşılamadığının belirlendiğine dikkat çekildi.

Bununla birlikte endüstriyel atık yönetiminde uygunsuzluklar, Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekliliklerine uyumsuzluk ve izin şartlarının ihlali gibi çeşitli eksikliklerin de ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

Uyarılara rağmen faaliyetler sürdürüldü

Tayland Sanayi Bölgeleri İdaresi tarafından yapılan uyarı ve faaliyet durdurma kararlarına rağmen şirketin üretime devam ettiği ifade edildi. Bu durum sonucunda şirketin arazi kullanım ve faaliyet ruhsatı 13 Mayıs 2025 itibarıyla iptal edilerek fabrikanın yasal statüsünün sona erdirilmiş olduğu dile getirildi.

Ancak bu yılın Nisan ayında gerçekleştirilen yeni denetimlerde BNS Steel’in yeniden üretime başlamak amacıyla ekipman kurduğu ve deneme üretimi yaptığının tespit edildiği vurgulandı. Bu faaliyetlerin, inşaat demiri ve kütük üretiminde yeni kapasite artışını yasaklayan 2025 tarihli düzenlemeye açıkça aykırı olduğunun altı çizildi.

Arz fazlasını kontrol politikası

Söz konusu düzenlemenin, Tayland çelik sektöründe arz fazlasını ve düşük kapasite kullanım oranlarını dengelemek amacıyla hayata geçirildiği hatırlatıldı. Yetkililer, tesisin yasal statüsünü kaybetmesinin ardından mevcut mevzuat kapsamında yeniden faaliyete geçmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Tayland Sanayi Bölgeleri İdaresi nihai kapatma kararını yayımlarken, olası ihlallerin devam etmesi halinde daha ağır yasal yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulundu.