JFE Steel Tayland’daki soğuk haddelenmiş ve kaplamalı çelik ortak girişimlerini entegre edecek

Japon çelik üreticisi JFE Steel Corporation, yerel çelik tüccarı Marubeni-Itochu Steel ve Tayland merkezli sıcak rulo sac üreticisi Sahaviriya Steel Industries (SSI), Tayland’da bulunan soğuk haddelenmiş ve kaplamalı çelik ortak girişimleri Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Co., Ltd. (TCR) ve Thai Coated Steel Sheet Co., Ltd.’yi (TCS) 1 Ekim tarihinde entegre etmeye karar verdi.

Şirketler, söz konusu entegrasyonla girişimlerin üretim kapasitelerini ve ürün kalitesini artırmayı hedefliyor.

Her ikisi de 1990 yılında kurulan TCR ve TCS’nin yıllık üretim kapasiteleri sırasıyla 1,2 milyon mt ve 180.000 mt seviyelerinde yer alıyor.