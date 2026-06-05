Taylandlı Xin Ke Yuan Steel iyileştirmelerin ardından faaliyetlerine yeniden başlayacak

Tayland Sanayi İşleri Dairesi, yerel çelik üreticisi Xin Ke Yuan Steel Co., Ltd.’nin daha önceki faaliyet durdurma kararları kapsamında talep edilen düzeltici önlemleri tamamladığını tespit etmesinin ardından şirkete yeniden üretime başlama izni verdi.

5 Haziran 2026 tarihli karar, çelik üreticisinin çevresel ve operasyonel eksiklikleri gidermek amacıyla faaliyetlerini durdurmasının ardından Taylandlı sanayi otoriteleri tarafından gerçekleştirilen bir dizi denetim ve uygunluk incelemesinin sonucunda alındı.

Şirket gerekli iyileştirmeleri tamamladı

Karara göre şirketten daha önce Rayong eyaletindeki tesisinde çevre koruma sistemlerinin modernizasyonu, kirlilik kontrol ekipmanlarının iyileştirilmesi ve çeşitli operasyonel düzenlemelerin yapılması talep edilmişti.

Şirket gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra düzeltici faaliyetlerin sonuçlandığını yetkililere bildirdi. Bunun üzerine yetkili kurumlar tarafından uygunluk denetimleri gerçekleştirildi.

Emisyon testleri yasal gereklilikleri karşıladı

Kararda, yetkililerin tesisi denetlediği ve fabrikada gerçekleştirilen hava emisyonu ölçümlerinin sonuçlarını incelediği belirtildi. Laboratuvar analizlerinin, tesisten kaynaklanan emisyonun Tayland’ın çelik üretim faaliyetlerine ilişkin sanayi mevzuatında belirlenen standartlarla uyumlu olduğunu doğruladığı ifade edildi. Yetkililer, şirketin talep edilen düzeltici önlemleri eksiksiz uyguladığı ve önceki düzenleyici kararlar kapsamında getirilen koşullara uyduğunu değerlendirdi.

Söz konusu karar, şirketin tesislerini modernize etmek ve yetkililer tarafından tespit edilen çevresel uyumsuzlukları gidermek zorunda olduğu faaliyet durdurma sürecinin sona erdiğine işaret ediyor.

Şirketin yıllık inşaat demiri üretim kapasitesi 200.000 mt seviyesinde yer alıyor.

Tesisin yeniden faaliyete geçmesinin, özellikle inşaat sektörüne yönelik uzun mamul arzını destekleyerek Tayland yerel çelik piyasasına katkı sağlaması bekleniyor. Karar aynı zamanda Tayland hükümetinin, yerel üretim kapasitesini korurken çevresel uyumluluk ve sanayi güvenliği standartlarına verdiği önemi yansıtıyor.