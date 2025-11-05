Tayland Çin’den ithal sıcak rulo saca hile soruşturması başlattı

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal alaşımlı veya alaşımsız sıcak rulo sac ve sıcak saca yönelik hile soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturma, Çinli ihracatçıların antidamping vergilerini atlattığı ve dolayısıyla yerel sektörde maddi hasara yol açtığı gerekçesiyle yerel üreticiler Sahaviriya Steel Public Company Limited, GJ Steel Public Company Limited, G Steel Public Company Limited ve Sahaviriya Plate Mill Public Limited Company’nin başvurusu üzerine başlatıldı. Antidamping önlemini atlattığı iddia edilen ihracatçıların Ansteel Group, Baowu Group, Benxi (Bensteel Group), Hesteel (HBIS Group), Jingye Group ve Shagang Group şirketleri olduğu bildirildi.

Bakanlık, antidamping vergilerinin kapsamının söz konusu Çinli şirketlerden ithal edilen alaşımlı veya alaşımsız sıcak rulo sac ve sıcak sacı kapsayacak şekilde genişletilmesine gerek olup olmadığına karar verecek. Mevcut damping marjları %17,4-38,1 bandında yer alıyor.

Soruşturmaya tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.36.00.031, 7208.36.00.032, 7208.36.00.033, 7208.36.00.090, 7208.37.00.041, 7208.37.00.042, 7208.37.00.043, 7208.37.00.090, 7208.38.00.041, 7208.38.00.042, 7208.38.00.043, 7208.38.00.090, 7208.39.20.041, 7208.39.20.042, 7208.39.20.043, 7208.39.20.090, 7208.39.90.041, 7208.39.90.042, 7208.39.90.043, 7208.39.90.090, 7208.51.00.011, 7208.51.00.012, 7208.51.00.013, 7208.52.00.011, 7208.52.00.012, 7208.52.00.013, 7208.53.00.011, 7208.53.00.012, 7208.53.00.013, 7208.53.00.090, 7208.54.90.011, 7208.54.90.012, 7208.54.90.013, 7208.54.90.090, 7225.30.90.042, 7225.30.90.090, 7225.40.90.033 ve 7225.40.90.090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.