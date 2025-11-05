 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayland...

Tayland Çin’den ithal sıcak rulo saca hile soruşturması başlattı

Çarşamba, 05 Kasım 2025 11:30:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayland Dış Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal alaşımlı veya alaşımsız sıcak rulo sac ve sıcak saca yönelik hile soruşturması başlattığını duyurdu.

Soruşturma, Çinli ihracatçıların antidamping vergilerini atlattığı ve dolayısıyla yerel sektörde maddi hasara yol açtığı gerekçesiyle yerel üreticiler Sahaviriya Steel Public Company Limited, GJ Steel Public Company Limited, G Steel Public Company Limited ve Sahaviriya Plate Mill Public Limited Company’nin başvurusu üzerine başlatıldı. Antidamping önlemini atlattığı iddia edilen ihracatçıların Ansteel Group, Baowu Group, Benxi (Bensteel Group), Hesteel (HBIS Group), Jingye Group ve Shagang Group şirketleri olduğu bildirildi. 

Bakanlık, antidamping vergilerinin kapsamının söz konusu Çinli şirketlerden ithal edilen alaşımlı veya alaşımsız sıcak rulo sac ve sıcak sacı kapsayacak şekilde genişletilmesine gerek olup olmadığına karar verecek. Mevcut damping marjları %17,4-38,1 bandında yer alıyor.

Soruşturmaya tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7208.36.00.031, 7208.36.00.032, 7208.36.00.033, 7208.36.00.090, 7208.37.00.041, 7208.37.00.042, 7208.37.00.043, 7208.37.00.090, 7208.38.00.041, 7208.38.00.042, 7208.38.00.043, 7208.38.00.090, 7208.39.20.041, 7208.39.20.042, 7208.39.20.043, 7208.39.20.090, 7208.39.90.041, 7208.39.90.042, 7208.39.90.043, 7208.39.90.090, 7208.51.00.011, 7208.51.00.012, 7208.51.00.013, 7208.52.00.011, 7208.52.00.012, 7208.52.00.013, 7208.53.00.011, 7208.53.00.012, 7208.53.00.013, 7208.53.00.090, 7208.54.90.011, 7208.54.90.012, 7208.54.90.013, 7208.54.90.090, 7225.30.90.042, 7225.30.90.090, 7225.40.90.033 ve 7225.40.90.090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Tayland Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 45. Hafta, 2025

06 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

AB sıcak rulo sac piyasasında taraflar fiyatlarda anlaşamıyor, Hindistan çıkışlı malzeme revaçta

06 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Vietnam ithal sıcak rulo sac piyasası durgun, Çin çıkışlı teklifler düştü

06 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 6 Kasım 2025

06 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Mısır’da yerel sıcak rulo sac fiyatları yukarı yönlü, ihracat satışları sınırlı

05 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’den iç ve dış piyasalara verilen sıcak rulo sac fiyatları neredeyse değişmedi, ithal teklifler hafif dalgalandı

05 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 5 Kasım 2025

05 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Körfezli alıcılar sıcak rulo sac ithalatında aktif ancak yüksek fiyatlara direniyor

04 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları talebe yönelik beklentilerin kötüleşmesiyle geriledi

04 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları çoğunlukla yatay, Asyalı tedarikçilerle olan rekabet görünümü olumsuz ...

04 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,5 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1 - 12 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
ST 37, ST 44, ST 52, X 65, X 70, X 80, P 265, P 275
HI-TECH
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  2 - 12 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
MALTEPE DEMIR SAN. TIC. LTD. STI.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis