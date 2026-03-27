Meranti Green Steel ve Millcon’dan Tayland’da düşük emisyonlu çelik üretimine yönelik iş birliği

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel, Tayland’da düşük emisyonlu çelik üretimine yönelik Tayland merkezli Millcon Steel PCL ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında çelik üretim değer zinciri boyunca sera gazı emisyonlarının azaltılmasının ve Tayland çelik sektöründe daha çevreci üretim yöntemlerine geçişin desteklenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Sektörel dönüşüm için ortak çalışmalar yürütülecek

İş birliği kapsamında şirketlerin, çelik üretiminde karbonsuzlaşma stratejileri geliştireceği ve sektör paydaşlarıyla iş birliklerini güçlendireceği ifade edildi.

Bu süreçte kamu kurumları, sektör birlikleri ve ilgili işletmelerle birlikte hareket edilerek küresel ticaret gereklilikleri ve çevre düzenlemeleriyle uyumlu standartlar ve destek mekanizmalarının oluşturulmasının planlandığı vurgulandı.

Umman’daki yeşil demir projesiyle entegrasyon

Meranti Green Steel, Umman’ın Duqm bölgesinde hayata geçireceği yeşil demir üretim tesisinin Tayland’daki nihai mamul operasyonlarına entegre edilebileceğini belirtti.

Bu sayede tedarik zinciri verimliliğinin iyileştirilmesinin, endüstriyel rekabet gücünün artırılmasının ve bölgesel karbonsuzlaşma çalışmalarının desteklenmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Tayland çelik sektörünün rekabet gücü artırılacak

Millcon Steel CEO’su Pravit Horungruang, iş birliğinin Tayland çelik sektörünün küresel karbonsuzlaşma çalışmalarıyla uyumlu hale gelmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Horungruang, söz konusu ortaklığın yeşil çelik üretiminin geliştirilmesini hızlandıracağını ve yerel çelik sektörünün uzun vadeli rekabet gücünü artıracağını kaydetti.