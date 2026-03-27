Meranti Green Steel ve Millcon’dan Tayland’da düşük emisyonlu çelik üretimine yönelik iş birliği

Cuma, 27 Mart 2026 12:14:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Singapur merkezli çelik üreticisi Meranti Green Steel, Tayland’da düşük emisyonlu çelik üretimine yönelik Tayland merkezli Millcon Steel PCL ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında çelik üretim değer zinciri boyunca sera gazı emisyonlarının azaltılmasının ve Tayland çelik sektöründe daha çevreci üretim yöntemlerine geçişin desteklenmesinin hedeflendiği bildirildi.

Sektörel dönüşüm için ortak çalışmalar yürütülecek

İş birliği kapsamında şirketlerin, çelik üretiminde karbonsuzlaşma stratejileri geliştireceği ve sektör paydaşlarıyla iş birliklerini güçlendireceği ifade edildi.

Bu süreçte kamu kurumları, sektör birlikleri ve ilgili işletmelerle birlikte hareket edilerek küresel ticaret gereklilikleri ve çevre düzenlemeleriyle uyumlu standartlar ve destek mekanizmalarının oluşturulmasının planlandığı vurgulandı.

Umman’daki yeşil demir projesiyle entegrasyon

Meranti Green Steel, Umman’ın Duqm bölgesinde hayata geçireceği yeşil demir üretim tesisinin Tayland’daki nihai mamul operasyonlarına entegre edilebileceğini belirtti.

Bu sayede tedarik zinciri verimliliğinin iyileştirilmesinin, endüstriyel rekabet gücünün artırılmasının ve bölgesel karbonsuzlaşma çalışmalarının desteklenmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Tayland çelik sektörünün rekabet gücü artırılacak

Millcon Steel CEO’su Pravit Horungruang, iş birliğinin Tayland çelik sektörünün küresel karbonsuzlaşma çalışmalarıyla uyumlu hale gelmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Horungruang, söz konusu ortaklığın yeşil çelik üretiminin geliştirilmesini hızlandıracağını ve yerel çelik sektörünün uzun vadeli rekabet gücünü artıracağını kaydetti.


Etiketler: Tayland Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye çıkışlı ticari profil teklifleri 27 Mart tarihinde üretim maliyetlerindeki yükselişle birlikte artış kaydetti

27 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD Vietnam’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik hile soruşturması başlattı

27 Mar | Çelik Haberler

Mechel’in ham çelik ve kömür üretimi 2025'in son çeyreğinde arttı, yıllık üretim geriledi

27 Mar | Çelik Haberler

Hindistan çelik hammaddesi tedariki için Arjantin, Endonezya ve Umman ile görüşecek

27 Mar | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Mart 2026

27 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Fenix, Tropikal Siklon Narelle ve yakıt sıkıntısının etkisiyle demir cevheri sevkiyatlarında aksama yaşayacak

27 Mar | Çelik Haberler

Almanya yeni iklim programını kabul etti, çelik sektörü daha güçlü adımlar atılmasını istedi

27 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %9 artış kaydetti

27 Mar | Çelik Haberler

SMS Group, SAIL’in IISCO tesisine kuru söndürme sistemleri tedarik edecek

27 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin ticari profil ihracatı 2026’nın Ocak ayında %16,1 yükseldi

27 Mar | Çelik Haberler





