Tayland Çin’den ithal filmaşin ve soğuk haddelenmiş çeliğe hile soruşturmaları başlattı

Tayland Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal yüksek karbonlu filmaşin ve soğuk sac ile soğuk rulo saca uygulanan antidamping vergisine yönelik hile soruşturmaları başlattığını duyurdu.

Yüksek karbonlu filmaşine yönelik soruşturma, Tata Steel Thailand ve Kobelco Millcon dahil olmak üzere yerel üreticileri temsil eden Tayland Filmaşin Ticaret Birliğinin talebi üzerine başlatıldı. Birlik, Çinli ihracatçılar Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Jiangsu Shagang Group Co., Ltd. ve Zenith Steel Group Co., Ltd.’yi %12,26-36,79 oranındaki mevcut antidamping vergilerini atlatmakla suçladı.

Soruşturmaya tabi ürünler, Tayland Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7227.9010.042, 7227.9010.049, 7227.9010.090, 7227.9090.040, 7227.9090.041, 7227.4090.043, 7227.4090.044, 7227.9090.045, 7227.9090.046, 7227.9090.049 ve 7227.9090.090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan Taylandlı soğuk sac ve soğuk rulo sac üreticilerinin, Çinli ihracatçılar Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Baosteel Group şirketleri ve Maanshan Group şirketlerini, %4,24-20,11 aralığında değişen mevcut antidamping vergilerini atlatmakla suçlaması üzerine bir soruşturma daha başlatıldı.

Soruşturmaya tabi ürünler Tayland Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7225.50.90.090 kodu altında kayıtlı bulunuyor.