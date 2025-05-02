Tayland indüksiyon fırınlarında çelik üretimini sonlandıracak

Basında çıkan haberlere göre Tayland Sanayi Bakanlığı, indüksiyon ocaklı fırınlarda üretilen çeliğin sektör standartlarını karşılamadığını gösteren incelemelerin ardından, kalite ve çevresel etki konularında oluşan endişeler nedeniyle indüksiyon ocağı üretimi çeliğe yönelik sertifikasyonu kademeli olarak kaldırmaya karar verdi.

Daha gelişmiş yöntemlere kıyasla daha yüksek toz ve zehirli gaz emisyonuna neden olan indüksiyon fırını teknolojisi, teorik olarak yüksek kaliteli çelik üretebiliyor olsa da kalite tutarlılığı açısından zorluk yaşanmasına yol açıyor. Öte yandan Tayland’da 4,3 milyon mt üretim kapasitesine sahip elektrik ark ocakları, daha düşük emisyon gerçekleştiriyor ve daha tutarlı ürün kalitesi sunuyor. Ülkedeki elektrik ark ocağı kapasitesinin 2,8 milyon mt olan yerel çelik çubuk talebini aşması, indüksiyon fırınlarında çelik üretiminin durdurulmasına yönelik argümanları güçlendiriyor.