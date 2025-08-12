Tayland Çin destekli 402 milyon $’lık yüksek mukavemetli çelik tel projesini onayladı

Tayland Yatırım Kurulu, 13 milyar THB (402,10 milyon $) tutarındaki yüksek çekme mukavemetli çelik tel projesine onay verdiğini duyurdu. Tesis, Chonburi eyaletindeki Rojana Endüstri Parkı’nda kurulacak ve ağırlıklı olarak lastik sektörüne hizmet verecek.

Projenin kapsamı ve üretim kapasitesi

Tesisin üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 260.000 mt seviyesinde yer alacak ve çelik kord, topuk teli ve çelik tel üretimi gerçekleştirecek. Proje, dünyanın en büyük beş çelik tel üreticisinden biri olan Jiangsu Xingda Steel Wire Co., Ltd.’nin bağlı kuruluşu olan Xingda Steel Cord tarafından yürütülecek.

Yerel sektörler desteklenecek

Tayland Yatırım Kurulu, tesisin Tayland’ın otomotiv ve altyapı sektörlerini güçlendirmesinin beklendiğini ifade etti. Ayrıca yerel yüksek çekme mukavemetli çelik tel üretiminin artmasının, ithalata olan bağımlılığı azaltacağı da bildirildi.