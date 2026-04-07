Taylandlı çelik üreticileri Nisan’da beklenen %10-15’lik fiyat artışı karşısında sektörün korunmasını istiyor

Tayland basınında çıkan haberlere göre Tayland çelik sektörü, küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı artan maliyet baskıları nedeniyle Nisan ayında tüm ürün gruplarında fiyatların %10-15 artmasının beklendiğini açıkladı.

Sektör temsilcileri, enerji ve lojistik maliyetlerinin yükselmeye devam etmesi halinde Mayıs ayında ikinci bir fiyat artışının da gündeme gelebileceğini belirtti.

Artan maliyetler fiyatları yukarı çekiyor

Üreticilerin daha önce maliyet artışlarını üstlenmeye çalıştığı ancak tedarik zinciri genelindeki maliyet baskısının bu yaklaşımı sürdürülemez hale getirdiği ifade edildi.

Tayland Sanayi Federasyonu Başkan Yardımcısı Nava Chantanasurakon, söz konusu fiyat artışlarının tüm çelik ürünlerine uygulanacağına dikkat çekti.

İthalata bağımlılık zorluğu artırıyor

Tayland çelik sektörünün, yerel demir cevheri kaynaklarının bulunmaması nedeniyle başta hurda olmak üzere ithal hammaddelere ciddi ölçüde bağımlı olduğu dile getirildi.

Bu yapısal bağımlılığın, üreticileri küresel enerji fiyatları, navlun ve hammadde maliyetlerindeki dalgalanmalara doğrudan maruz bıraktığı ve bu durumun üretim maliyetlerine hızlı bir şekilde yansıdığı aktarıldı.

Çoklu maliyet baskısı öne çıkıyor

Öte yandan sektörün şu an dört temel maliyet kalemiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekildi.

Bunlar arasında artan enerji fiyatlarına bağlı nakliye maliyetlerindeki yükseliş, üretimde kullanılan yakıt maliyetlerindeki artış, küresel deniz taşımacılığındaki dalgalanmalar nedeniyle navlunda yaşanan yükseliş ve elektrik fiyatlarında beklenen zam yer aldı. Tüm faktörler bir araya getirildiğinde fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiğinin altı çizildi.

Sektörden koruma talebi

Bu gelişmeler doğrultusunda sektör, iç piyasadaki rekabet gücünü koruyabilmek için antidamping önlemleri ve hükümetten daha güçlü destek talep etti. Üreticiler, artan maliyetler ve dış baskıları dengelemek için ilave koruma mekanizmalarının gerekli olabileceğini dile getirdi.

Yüksek maliyetlere rağmen devam eden altyapı projelerinin yerel talebi ve üretimi desteklemesi sayesinde şu aşamada işten çıkarma planlanmadığı, aynı zamanda Mayıs ayında olası ikinci fiyat artışının kapsamı ve zamanlamasının ise önümüzdeki dönemde maliyetlerin seyrine bağlı olacağı vurgulandı.