Taylandlı SSI sürdürülebilir ürünlerle ülkenin yeşil çelik tedarik zincirini güçlendiriyor

Basında çıkan haberlere göre Tayland merkezli çelik üreticisi Sahaviriya Steel Industries (SSI), SSI GREEN girişimi kapsamında tüm üretim süreçlerini kapsayan sistematik bir yeşil çelik tedarik zinciri oluşturma yönünde stratejik bir adım attı. Şirket, çevre dostu çelik etiketi “SSI Green”i resmi olarak piyasaya sunduğunu ve düşük karbonlu sıcak rulo sac ürünlerinin ticari kullanımına başlandığını belirtti.

Buna ek olarak SSI, Tayland’daki müşterilerine düşük karbon emisyonlu sıcak rulo sac ürünlerinin başarılı şekilde teslim edildiğini bildirdi. Söz konusu ürünlerin ilk ticari sevkiyatları da SSI Green etiketi altında gerçekleştirildi. Ürünlerin daha temiz üretim teknikleri ve çevresel standartlara uyumlu süreçlerden temin edilen hammaddeler kullanılarak üretildiği belirtildi. Bu adımın Tayland’ın 2050 Net Sıfır hedefini desteklediği ifade ediliyor.

Şirket, yeşil çelik girişiminin yalnızca çevresel bir adım değil aynı zamanda çelik değer zinciri boyunca şeffaflığı artıran, emisyonu azaltan ve sürdürülebilir küresel ticaret döneminde Tayland sanayisinin büyümesini destekleyen stratejik bir ekonomik fırsat olduğunu vurguladı.