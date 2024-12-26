Tayland, Nippon Steel’in çelik sektörüne yönelik yatırımlarını artırmasını istiyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Tayland Ticaret Bakanı Pichai Naripthaphan, Tayland’daki kapasite artırım projelerini ve yatırımları görüşmek üzere Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation’ı ziyaret etti.

Bakan Pichai, Nippon Steel’in Tayland’da özellikle ithal ürünleri ikame edecek yüksek kalite çelik ve küresel piyasada yüksek talep gören yeşil çelik yatırımlarını ve üretimini artırma seçeneğini değerlendirmesini istedi. Bununla birlikte hükümetin dampingli düşük kalite çelik ithalatını kontrol altına alacağının, bununla mücadele için görev gücü kuracağının ve antidamping vergileri getireceğinin, böylelikle adil ticaret ortamı sunacağının sözünü verdi. Ayrıca hükümetin yabancı yatırımları çekerken yerel çelik sektörünü korumaya kararlı olduğunu da ekledi.

Pichai sözlerine, “Damping ve ithal ürünlerle rekabet gibi zorluklara rağmen Nippon Steel, Tayland’a yatırım konusunda kararlı. Şirket, milyarlarca baht yatırım yapmayı planlıyor. Hükümetin bu yatırımları kolaylaştırmak amacıyla tam destek sağlayacağından emin olabilirsiniz,” şeklinde devam etti.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Nippon Steel, yakın zaman önce ülkenin en büyük yeşil çelik üreticileri olan G Steel ve G J Steel’i satın alarak Tayland çelik sektöründeki konumunu daha da güçlendirmiş ve ekonomik büyümeye katkı sağlamıştı.