Nippon Steel ürün kalitesini ve maliyet rekabet gücünü artırmak üzere Tayland’daki bağlı kuruluşlarına yatırım yapacak

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, Tayland merkezli bağlı ortaklıkları G Steel Public Company Limited (G Steel) ve G J Steel Public Company Limited’in (GJ Steel) ürün kalitesini ve maliyetlerine ilişkin rekabet gücünü artırmak üzere sermaye projelerine toplamda yaklaşık 1,5 milyar THB (42,52 milyon $) yatırım yapmaya karar verdiğini açıkladı. Nippon Steel, G Steel’e vereceği krediler ile bu sermaye yatırımlarına fon sağlayacak.

Projelere bakıldığında, G Steel yeni bir skin pass ekipmanı kuracak ve hurda sahası operasyonlarını kolaylaştırmak üzere yatırım yapacak. Ayrıca iki şirket de ürün kalitesini ve maliyetlere ilişkin rekabet gücünü artırmak amacıyla hurda yönetim sistemini iyileştirecek. Bunlara ek olarak eskiyen tesisler önümüzdeki üç yıl içinde yenilenecek.

Tayland’da sıcak rulo sac üreten tek entegre çelik tesisleri olan G Steel ve GJ Steel, ülkenin inşaat sektöründen gelen talebi ve çelik boru talebini karşılamak üzere kısa teslim süresine sahip ürünler sunuyor.