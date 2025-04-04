Nippon Steel Tayland’daki teneke levha kapasitesini genişletecek

Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation, Tayland merkezli bağlı kuruluşu NS-Siam United Steel Co., Ltd.’nin (NS-SUS) konteynerlerde kullanılan teneke levhaya yönelik artan talebi karşılamak amacıyla kaplama hattının (EPL) kapasitesini genişletmek için yaklaşık 2 milyar THB (58,4 milyon $) yatırım yapmaya karar verdiğini açıkladı. Söz konusu yatırımın 2027 yılının Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

Açıklamaya göre konteynerlerde kullanılan teneke levhaya yönelik talebin istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle NS-SUS, 1 ve 2 No’lu EPL hatlarında bulunan ekipmanı yenileyerek yıllık teneke levha üretim kapasitesini 280.000 mt’dan 350.000 mt’a çıkaracak.