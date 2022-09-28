Tayland dört ülkeden ithal paslanmaz boruya uygulanan antidamping vergisini uzattı

Çarşamba, 28 Eylül 2022 15:04:38 (GMT+3) | İstanbul

Tayland Damping ve Sübvansiyon Komitesi, Çin, Güney Kore, Vietnam ve Tayvan’dan ithal paslanmaz çelik boruya uygulanan antidamping vergisini beş yıl daha uzatmaya karar verdiğini açıkladı.

Söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergileri Çin için %145,31 ve Vietnam için %310,74 oranlarında yer alırken, vergiler Güney Kore için %11,96 ve %51,53, Tayvan için ise %2,38 ve %29,04 oranları arasında değişiyor.

Vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7305.31.10.000, 7306.11.10.000, 7306.11.90.090, 7306.21.00.000, 7306.40.11.000, 7306.40.19.000, 7306.40.20.011, 7306.40.20.012, 7306.40.20.013, 7306.40.20.014, 7306.40.20.015, 7306.40.20.016, 7306.40.20.017, 7306.40.20.018, 7306.40.20.021, 7306.40.20.022, 7306.40.20.023, 7306.40.20.024, 7306.40.20.025, 7306.40.20.026, 7306.40.20.027, 7306.40.20.028, 7306.40.20.090, 7306.40.30.010, 7306.40.30.020, 7306.40.90.011, 7306.40.90.012, 7306.40.90.013, 7306.40.90.014, 7306.40.90.015, 7306.40.90.016, 7306.40.90.017, 7306.40.90.018, 7306.40.90.021, 7306.40.90.022, 7306.40.90.023, 7306.40.90.024, 7306.40.90.025, 7306.40.90.026, 7306.40.90.027, 7306.40.90.028, 7306.40.90.090, 7306.61.10.021, 7306.61.10.022, 7306.61.90.110 ve 7306.61.90.120 kodları altında kayıtlı bulunuyor.