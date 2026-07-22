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Tayland Çin'den ithal tele yönelik antidamping vergilerinin kapsamını genişletti

Çarşamba, 22 Temmuz 2026 15:16:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayland Damping ve Sübvansiyon Komitesi, Çin'den ithal bazı yüksek karbonlu alaşımlı çelik tele yönelik antidamping önlemlerinin kapsamını genişlettiğini açıkladı. Komite, mevcut vergilerden kaçınmak amacıyla teknik özelliklerinde küçük değişiklikler yapılan ürünlerin ithal edildiği sonucuna vardı.

Açıklamaya göre kapsamı genişletilen önlemler, halihazırda antidamping vergisine tabi olan ürünle teknik özellikleri büyük ölçüde benzerlik gösteren belirli sıcak haddelenmiş alaşımlı çelik telleri kapsıyor. Söz konusu ürünlere uygulanacak antidamping vergileri, CIF değerinin %15,04 ila %36,79'u arasında değişiyor.

Taylandlı yetkililer, antidamping vergilerinin atlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında incelenen ürünlerde, ilk önleme tabi ürünlere kıyasla yalnızca küçük değişiklikler yapıldığını tespit etti. Bu değişikliklerin ürünlerin temel özelliklerini, kullanım alanlarını veya ticari niteliğini değiştirecek düzeyde olmadığı belirtildi. Ancak söz konusu ürünlerin, mevcut antidamping vergilerinden kaçınmalarına imkân sağlayan farklı ürün tanımları veya gümrük sınıflandırmaları altında ithal edildiği ifade edildi.

Bunun sonucunda Tayland, antidamping önlemlerinden kaçınmak amacıyla ithal edildiği belirlenen bu ürünlere de mevcut antidamping vergilerini uygulama kararı aldı.

Söz konusu ürünler 7227.90.10.042, 7227.90.10.049, 7227.90.10.090, 7227.90.90.040, 7227.90.90.041, 7227.90.90.043, 7227.90.90.044, 7227.90.90.045, 7227.90.90.046, 7227.90.90.049 ve 7227.90.90.090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Tayland Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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