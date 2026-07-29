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Fas, Mısır ve BAE'den ithal galvanizli tele nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 13:54:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ithal galvanizli tele yönelik antidamping soruşturmasına ilişkin nihai kararını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ülkelerden yapılan galvanizli tel ithalatının Fas piyasasına dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sanayiye zarar verme tehdidi oluşturduğu sonucuna vararak ürünlere beş yıl süreyle nihai antidamping vergisi uygulanmasına karar verdi.

Bu kapsamda BAE merkezli Al Khaleej Steel Industry için %18,44, diğer tüm BAE'li ihracatçılar için %52,71, Mısır merkezli Egyptian Union for Wires ile diğer tüm Mısırlı şirketler için ise %46 oranlarında antidamping vergisi uygulanacak.

Söz konusu ürünler 7217.20.99.00 kodu altında kayıtlı bulunuyor.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Galvanizli Tel Yassı Ürünler Uzun Ürünler Fas Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 

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