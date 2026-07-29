Fas, Mısır ve BAE'den ithal galvanizli tele nihai antidamping vergisi getirdi

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ithal galvanizli tele yönelik antidamping soruşturmasına ilişkin nihai kararını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ülkelerden yapılan galvanizli tel ithalatının Fas piyasasına dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sanayiye zarar verme tehdidi oluşturduğu sonucuna vararak ürünlere beş yıl süreyle nihai antidamping vergisi uygulanmasına karar verdi.

Bu kapsamda BAE merkezli Al Khaleej Steel Industry için %18,44, diğer tüm BAE'li ihracatçılar için %52,71, Mısır merkezli Egyptian Union for Wires ile diğer tüm Mısırlı şirketler için ise %46 oranlarında antidamping vergisi uygulanacak.

Söz konusu ürünler 7217.20.99.00 kodu altında kayıtlı bulunuyor.