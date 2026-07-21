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Özyaşar Tel’in ABD’deki bağlı kuruluşu faaliyetlerine başladı, ilk siparişini tamamladı

Salı, 21 Temmuz 2026 10:36:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Tel üreticisi Özyaşar Tel, tamamına sahip olduğu ABD’deki bağlı kuruluşu Ozyasar Wire North America’nın 6 Mayıs 2026 itibarıyla resmi olarak satış faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Ozyasar Wire North America, toplam 911.659$ tutarındaki ilk satışını gerçekleştirdi.

Bu yıl 9 milyon $ satış hedefleniyor

Özyaşar Tel, Ozyasar Wire North America’nın yıl sonuna kadar yaklaşık 9 milyon $ satış hacmine ulaşmayı hedeflediğine dikkat çekti. Siparişlerin güçlü seyri ve sevkiyat süreçlerinin hızlanmasıyla birlikte bu hedefe ulaşmayı beklediğini dile getirdi.

Bununla birlikte şirket, söz konusu gelişmenin uluslararası pazarlarda büyüme stratejisinin somut bir adımı olduğuna dikkat çekti. ABD pazarındaki faaliyetleri aracılığıyla uluslararası gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve küresel rekabet gücünü artırmayı amaçladığını vurguladı.

Küresel şirketlerden deneme siparişleri alındı

Öte yandan Özyaşar Tel, Ozyasar Wire North America’nın ürünlerine yönelik teknik ve ticari değerlendirme süreci kapsamında iki küresel şirketten deneme siparişi aldığını da açıkladı.

Şirket, söz konusu deneme siparişlerinin ürünlerinin küresel rekabet gücünü ve müşteri gereksinimlerini karşılama potansiyelini ortaya koyduğunu ifade etti. Deneme sürecinin başarıyla tamamlanması halinde taraflar arasındaki ticari iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik yeni fırsatlar doğabileceğini dile getirirken, bağlı kuruluşlarıyla birlikte küresel büyüme stratejileri doğrultusunda müşteri portföylerini genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ekledi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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Çap:  1,2 - 4 mm
N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
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Tavlı Tel (Bağ Teli)
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