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Hoa Phat Vietnam'daki büyük altyapı projelerine ön gerilmeli beton teli tedarik ediyor

Pazartesi, 06 Temmuz 2026 11:57:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat, ülke genelinde yürütülen büyük altyapı projelerine binlerce ton öngerilmeli beton teli tedarik ettiğini açıkladı. Şirket, bu ürünlerle hem projelerin inşaat takvimine destek sağladığını hem de ithalatı ikame ettiğini belirtti.

Açıklamaya göre ürünler, Vietnam'ın ulaştırma altyapısı yatırımlarını hızlandırdığı dönemde kalite ve teslim süresi açısından yüksek standartlar gerektiren projelere sevk ediliyor.

Şirket, İtalyan üretim teknolojisini kullanarak çelik kütükten nihai ürüne kadar tamamen entegre üretim süreciyle öngerilmeli beton teli üreten Vietnam'daki tek üretici olduğunu ifade etti. Hoa Phat, bu sayede ürün kalitesinde süreklilik, istikrarlı tedarik ve zorlu teknik standartlara uygunluk sağladığını vurguladı.

Ürünler önemli köprü projelerinde kullanılıyor

Hoa Phat, Hanoi'de Kızıl Nehir üzerinde inşa edilen Vân Phúc, Hồng Hà, Thượng Cát, Mễ Sở, Ngọc Hồi ve Hoài Thượng köprü projelerine öngerilmeli beton teli tedarik etti.

Ayrıca şirket, Hanoi'deki Nguyễn Chí Thanh–Láng üstgeçit projesine de öngerilmeli beton teli tedarik ediyor. Bu sayede projenin planlandığı gibi 2 Eylül tarihinden önce tamamlanmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Hoa Phat, ürettiği öngerilmeli beton telinin Hanoi Çevre Yolu 4 projesi ile Phú Quốc'taki çeşitli altyapı projelerinde de kullanıldığını belirtti.

Yeni projeler için de tedarik planlanıyor

Şirket, önümüzdeki dönemde Gia Bình Havalimanı bağlantı yolu, Hùng Vương Stadyumu, PVF Stadyumu, Ho Chi Minh City–Long Thành Otoyolu genişletme projesi ile Ho Chi Minh City–Trung Lương–Mỹ Thuận Otoyolu genişletme projesi dahil olmak üzere birçok yeni altyapı projesine de öngerilmeli beton teli tedarik etmeyi planladığını açıkladı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hoa Phat Group 

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