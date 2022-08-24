Tata Steel UK sıcak hava fırınlarının onarımı için Danieli Corus ile anlaştı

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 14:06:14 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin bağlı kuruluşu Danieli Corus, Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel UK’in Port Talbot çelik üretim tesisinde bulunan 5 No’lu yüksek fırının 11 ve 13 No’lu sıcak hava fırınlarında onarım çalışmaları gerçekleştireceğini açıkladı.

Kısa süre önce şirketin 4 No’lu yüksek fırının 10 No’lu sıcak hava fırını onarılmıştı.

Öte yandan, SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket son iki yıldır tesisinin yeşil geçişi için İngiltere hükümetiyle görüşmeler yapıyordu, ancak hükümet şirketin karbon emisyonunu azaltmak için yaptığı finansal destek çağrısına yanıt vermediği için Port Talbot çelik üretim tesisini kapatabileceğini ifade etmişti.