Tata Steel UK’in Port Talbot tesisindeki yangın sıcak şerit haddehanesinin geçici duruşuna yol açtı

Tata Steel UK’in Güney Galler’de bulunan Port Talbot çelik tesisinde 4 Haziran’da çıkan yangın üç taşeron çalışanın yaralanmasına neden olurken, geniş çaplı bir acil durum müdahalesini de beraberinde getirdi. Olay nedeniyle sıcak şerit haddehanesi geçici olarak devre dışı bırakıldı. Şirket ekiplerinin tesisi gelecek haftanın ortasında yeniden devreye almayı hedeflediği bildirildi.

Şirket, olay sırasında üç taşeron çalışanın yaralandığını ve tedavi için hastaneye kaldırıldığını doğruladı. Yaralılardan ikisi taburcu edilirken, üçüncü çalışanın gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Yangın sıvı cüruf taşıyan vagonda çıktı

Tata Steel UK, olayın çelik üretim sürecinde ortaya çıkan bir yan ürün olan sıvı cürufu taşıyan bir vagonda meydana geldiğini bildirdi. Şirket yangının kısa sürede kontrol altına alındığını vurguladı. Çelik üreticisi ayrıca olayın çalışanlar, bölge sakinleri veya çevredeki topluluklar açısından daha geniş çaplı bir risk oluşturmadığını belirtti.

Şirket, yangının nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattığını ve ilgili kurumlarla iş birliği yaptığını açıkladı. Açıklamasında Tata Steel UK, çalışanların, taşeronların ve yerel halkın güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu belirtirken, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüleceğini ifade etti.

Yangın, tesisin dönüşüm sürecinde meydana geldi

Yangın, Port Talbot tesisinin Tata Steel UK’in karbonsuzlaşma stratejisi kapsamında yüksek fırınlarını kapatmasının ardından yürütülen dönüşüm süreci sırasında meydana geldi. Şirket, İngiltere hükümetinin 500 milyon £ destek sağladığı toplam 1,25 milyar £ tutarındaki yatırım programı kapsamında yeni bir elektrik ark ocağının inşasına hazırlanıyor. Söz konusu yatırımın karbon emisyonunu önemli ölçüde azaltması ve önümüzdeki yıllarda tesisteki çelik üretim yapısını yeniden şekillendirmesi bekleniyor.

Tata Steel, olayın etkilenen operasyon alanıyla sınırlı kaldığını ve tesisin genel faaliyetleri açısından bir tehdit oluşturmadığını belirtti.