Tata Steel UK Port Talbot tesisinde enerji altyapısı kuracak

Çarşamba, 22 Mayıs 2024 12:17:55 (GMT+3) | İstanbul

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in İngiltere’deki bağlı kuruluşu Tata Steel UK, Port Talbot tesisinde inşa edilecek 3,2 milyon mt kapasiteli yeni elektrik ark ocağına enerji sağlayacak altyapının inşasına yönelik yerel enerji şirketi National Grid ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Şirket CEO’su Rajesh Nair, elektrik altyapısının tesisteki karbonsuzlaşma faaliyetlerine katkıda bulunacağını ve yeterli enerji arzı sayesinde şirketin uzun vadede faaliyetlerini güçlendirebileceğini ifade etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Tata Steel UK, yeşil çelik üretimine yönelik elektrik ark ocağı inşası için 1,25 milyar £ yatırım yapacağını açıklamıştı. Ayrıca aynı tesisteki 4 ve 5 No’lu yüksek fırınların sırasıyla bu yılın Haziran ve Eylül aylarının sonuna kadar kapatılacağını da bildirmişti.