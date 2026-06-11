 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Güney...

Güney Kore AB’nin yeni çelik vergileri kapsamında Koreli çelik üreticileri için adil uygulama talep etti

Perşembe, 11 Haziran 2026 11:15:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz itibarıyla çelik ithalatına yönelik vergileri artırmaya hazırlanması nedeniyle AB’den Güney Koreli çelik üreticilerine adil bir şekilde yaklaşmasını talep etti.

Söz konusu talep, Çarşamba günü Belçika’da Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlenen zirvede iletildi. Toplantıda Başkan Lee Güney Koreli çelik üreticilerinin Avrupalı rakiplerine tanınan imkanlarla aynı şekilde Avrupa pazarına erişmeye devam edebilmesini sağlaması için AB’ye çağrıda bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı, ülkesinin AB’nin hem stratejik ortağı hem de serbest ticaret ortağı konumunda olduğunu belirterek blokun revize edilen ithalat koruma önlemleri kapsamında Koreli çelik üreticilerine adil muamele gösterilmesinin önemini vurguladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Parlamentosu Mayıs ayında AB’ye yapılan çelik ithalatını 2024 seviyelerine kıyasla neredeyse yarı yarıya düşürmeye ve yıllık yeni kotayı 18,3 milyon mt olarak belirlemeye yönelik planları onaylamıştı. Bu tonajı aşan ithalat, mevcut %25’lik verginin yerine %50 oranında vergiye tabi olacak.


Etiketler: G. Kore Uzak Doğu Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Güney Kore Japonya ve Çin’den ithal sıcak haddelenmiş mamullere yönelik vergi soruşturması başlattı

05 Mar | Çelik Haberler

Güney Kore, Çin ve Japonya'dan ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping soruşturması başlatacak

27 Şub | Çelik Haberler

ABD Güney Kore ve Türkiye’den ithal hat borusuna soruşturma açtı

02 Ara | Çelik Haberler

Avustralya dört ülkeden ithal sıcak ruloya ilişkin ön kararını açıkladı

10 Eki | Çelik Haberler

Kanada kaynaklı boru üreticilerini ifade vermeye çağırdı

04 Eki | Çelik Haberler

Brezilya hükümeti çelik sektörünün yassı çelik ithalatından zarar görmediğine hükmetti

28 Eyl | Çelik Haberler

ABD Ticaret Bakanlığı bazı çelik ürünlere yönelik inceleme başlattı

27 Eyl | Çelik Haberler

ABD Güney Kore çıkışlı yassı çeliğe en düşük oranda vergi uygulayacak

25 Eyl | Çelik Haberler

Kanada yedi ayrı ülkeden ithal kaynaklı boruya vergi uygulayacak

15 Ağu | Çelik Haberler

ABD Kore çıkışlı güç transformatörlerinin sektöre zarar verdiğine hükmetti

13 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis