Güney Kore AB’nin yeni çelik vergileri kapsamında Koreli çelik üreticileri için adil uygulama talep etti

Reuters tarafından yayımlanan bir habere göre Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz itibarıyla çelik ithalatına yönelik vergileri artırmaya hazırlanması nedeniyle AB’den Güney Koreli çelik üreticilerine adil bir şekilde yaklaşmasını talep etti.

Söz konusu talep, Çarşamba günü Belçika’da Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile düzenlenen zirvede iletildi. Toplantıda Başkan Lee Güney Koreli çelik üreticilerinin Avrupalı rakiplerine tanınan imkanlarla aynı şekilde Avrupa pazarına erişmeye devam edebilmesini sağlaması için AB’ye çağrıda bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanı, ülkesinin AB’nin hem stratejik ortağı hem de serbest ticaret ortağı konumunda olduğunu belirterek blokun revize edilen ithalat koruma önlemleri kapsamında Koreli çelik üreticilerine adil muamele gösterilmesinin önemini vurguladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Parlamentosu Mayıs ayında AB’ye yapılan çelik ithalatını 2024 seviyelerine kıyasla neredeyse yarı yarıya düşürmeye ve yıllık yeni kotayı 18,3 milyon mt olarak belirlemeye yönelik planları onaylamıştı. Bu tonajı aşan ithalat, mevcut %25’lik verginin yerine %50 oranında vergiye tabi olacak.