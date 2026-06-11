SimFer Simandou projesinde önemli kilometre taşlarına ulaştı, 2028 kapasite hedefini koruyor

Avustralyalı madencilik şirketi Rio Tinto, Gine hükümeti ve Chinalco liderliğindeki Chalco Iron Ore Holdings (CIOH) konsorsiyumunun ortak girişimi olan SimFer, Simandou demir cevheri projesinde kaydedilen ilerlemeleri açıkladı. Şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde 600.000 mt demir cevheri sevk ettiğini ve altyapı tarafında önemli kilometre taşlarına ulaşıldığını bildirdi.

Şirket, cevherin şu anda SimFer madeninden özel demir yolu bağlantısı aracılığıyla ana demir yolu ağına taşındığını ve Winning Consortium Simandou'ya ait liman üzerinden uluslararası müşterilere sevk edildiğini belirterek, bunun projenin operasyonel olgunluğunun arttığını gösterdiğini ifade etti.

Maden inşaatı %74 tamamlandı

SimFer’in açıklamasına göre maden inşaatı Mart sonu itibarıyla yaklaşık %74 oranında tamamlandı. Şirket, büyük ölçekli hafriyat çalışmalarının ve kalıcı işleme tesislerinin proje takvimine uygun şekilde ilerlediğini, kapasite artırımı faaliyetleri kapsamında demir cevherinin kırılarak stoklandığını belirtti.

Buna ek olarak SimFer limanının tamamlanma oranı ilk çeyrek sonunda %78’e ulaşırken, devreye alma çalışmalarının 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Demir yolu altyapısı tamamen faaliyete geçti

Yılın ilk üç ayında ulaşılan önemli kilometre taşlarından biri, SimFer madenini Trans-Gine ana demir yolu hattına bağlayan 70 kilometrelik demir yolu bağlantısının mekanik olarak tamamlanması oldu.

Şirket ayrıca demir yolu hattının 2026 yılının ilk çeyreğinde devreye alındığını ve bunun cevher taşımacılığı faaliyetlerinin hız kazanmasına olanak sağladığını ifade etti.

Buna ek olarak söz konusu dönemde Morebaya Limanı’na üç gemi yükleme sistemi ulaştı. Bu ekipmanların gelecekteki ihracat operasyonlarına yönelik hazırlıkları destekleyeceği belirtildi.

Kapasite hedefinde değişiklik yok

SimFer, projenin 2028 yılının ikinci yarısında yıllık 60 milyon mt demir cevheri üretim kapasitesine ulaşma hedefi doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini yineledi.

Simandou projesi dünyanın henüz geliştirilmemiş en büyük yüksek tenörlü demir cevheri projelerinden biri olarak kabul edilirken, aynı zamanda Afrika’da halen devam eden en büyük madencilik yatırımlarından biri olarak görülüyor.

Rio Tinto Gine Başkanı Aboubacar Koulibaly, projenin yalnızca madencilik faaliyetlerini geliştirmeyi değil, aynı zamanda Gine genelinde uzun vadeli ekonomik kalkınmayı ve altyapı gelişimini desteklemeyi amaçladığını ifade etti.