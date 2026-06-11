Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı 2026’nın Mayıs ayında %10,3 artış kaydetti

Hedland liman idaresinden yapılan açıklamaya göre Avustralya’nın Hedland limanından yapılan demir cevheri sevkiyatı bu yılın Mayıs ayında aylık %10,3 artış ve yıllık %3,1 düşüşle 51.029.634 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda Hedland limanından Çin’e yapılan demir cevheri sevkiyatı Nisan ayına kıyasla %13,7 artış ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %3,7 düşüşle 43,74 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Çin’i, 3,52 milyon mt ile Güney Kore ve 2,08 milyon mt ile Japonya takip etti.

Öte yandan Dampier limanından yapılan demir cevheri sevkiyatları Mayıs ayında aylık %11,6 ve yıllık %3,8 düşüşle 11,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.