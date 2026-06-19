Tata Steel UK, Port Talbot elektrik ark ocağı dönüşümünde ilerleme kaydediyor

Tata Steel UK, Port Talbot tesisinin elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimine geçiş süreci kapsamında önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Şirketin son proje güncellemesine göre daha önce açık araziler, atıl altyapı ve eski sanayi alanlarından oluşan bölgeler, şu anda İngiltere’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birinin parçası olan aktif inşaat sahalarına dönüşmüş durumda.

Hurda sahası düşük karbon emisyonlu çelik üretimini destekleyecek

Faaliyete geçtiğinde haftada yaklaşık 70.000 mt hurdayı elleçleyecek ve Port Talbot’ta düşük karbon emisyonlu çelik üretimini desteklemede kilit rol oynayacak hurda sahasında inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Söz konusu alan şu anda daha geniş kapsamlı dönüşüm programında yer alan yaklaşık 1.200 çalışan için proje ofislerine ve sosyal tesislere ev sahipliği yapıyor.

Tata Steel UK ayrıca yeni elektrik ark ocağını destekleyecek altyapıda da önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Gelecekteki National Grid bağlantı sahasında yeni 275.000 voltluk trafo merkezi için kazık çakma çalışmaları sürerken, hurdanın demir yolu sahasından ocağa taşınacağı güzergahı oluşturmak amacıyla lagün alanının bir bölümünün doldurulmasında 220.000 mt’tan fazla taş kullanıldı. Eski Harsco Bank sahasında ise kapsamlı yeniden geliştirme çalışmaları kapsamında yaklaşık 400.000 mt malzeme kaldırıldı ve gelecekteki duman emiş tesisinin temelleri hazırlanmaya başlandı.

Elektrik ark ocağı dönüşümü sürdürülebilir çelik talebini destekleyecek

Şirket, tesis içinde daha önce eski operasyonlardan kalan ekipmanların bulunduğu birçok alanın da temizlenerek yeni altyapı için hazırlandığını ifade etti. Elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimine geçiş, Tata Steel UK’nin sürdürülebilir çelik üretimine yönelik daha geniş kapsamlı yatırımının bir parçasını oluşturuyor ve inşaat, altyapı ve imalat sektörlerindeki müşterilerin düşük karbonlu malzemelere yönelik talebini karşılamasını desteklemesi bekleniyor.

Öte yandan proje, yeni elektrik ark ocağının ana bileşenlerinin üretilmesi ve dünyanın çeşitli lokasyonlarından Port Talbot’a doğru yola çıkmaya hazırlanmasıyla önemli bir üretim aşamasına ulaştı. İtalyan teknoloji tedarikçisi Tenova tarafından tasarlanıp üretilen yıllık 3,2 milyon mt kapasiteli ocak, dokuz metreden fazla genişliğe sahip ana ocak gövdesiyle, bugüne kadar inşa edilen türünün en büyük örneklerinden biri olacak.

Tata Steel UK, söz konusu bileşenlerin bu yılın ilerleyen dönemlerinde tesise ulaşmasının Port Talbot dönüşüm programında bir diğer önemli adımı temsil edeceğini ve projeyi devreye alınmaya bir adım daha yaklaştıracağını belirtti.