İngiltere hükümeti ile Jingye, British Steel konusunda tazminat anlaşmazlığı yaşıyor

Basında yer alan haberlere göre İngiltere hükümeti ile Çinli çelik üreticisi Jingye Group arasında British Steel’e ilişkin anlaşmazlık derinleşirken, şirket 2020 yılında Scunthorpe merkezli üreticiyi satın almasından bu yana üstlendiğini belirttiği zararlar ve yatırım için tazminat talep ediyor.

British Steel’i 70 milyon £ karşılığında satın alan ve şirkete 1,2 milyar £ yatırım yaptığını belirten Jingye’nin İngiltere hükümetinden yaklaşık 1 milyar £ tazminat talep ettiği bildirildi. Öte yandan Londra’nın önerdiği uzlaşma tutarının 100 milyon £ seviyesinin altında olduğu belirtilirken, İngiliz yetkililer kamuya açık dosyaların, finansmanın büyük kısmının Jingye bağlantılı kuruluşlar tarafından sağlanan krediler yoluyla aktarıldığını göstermesi nedeniyle şirketin yatırım iddiasının bazı bölümlerine itiraz ediyor.

Anlaşmazlık, Jingye’nin Scunthorpe tesislerinin günlük 700.000£ zarar ettiğini belirtmesi ve 500 milyon £ tutarındaki devlet kurtarma paketini reddetmesinin ardından İngiltere Parlamentosunun Nisan ayında British Steel’in yüksek fırınlarının kontrolünü hükümete geçirme, kapanmalarını önleme ve tesisin faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli hammaddeleri güvence altına alma yetkisi veren acil durum yasasını kabul etmesiyle tırmanmıştı.

Anlaşmazlık stratejik çelik varlıklarına ilişkin tartışmayı büyütüyor

İngiltere hükümeti daha sonra kamu menfaati görülmesi halinde British Steel gibi çelik şirketlerini kamu mülkiyetine alma yetkisi verecek kamulaştırma yasasını sundu. Sanayi Bakanı Chris McDonald ise söz konusu adımın yerel çelik üretim kabiliyetini korumayı ve sektörü modernize etmeye yönelik seçenekleri değerlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Çin, İngiltere’ye Jingye’nin çıkarlarına ve piyasa ilkelerine saygı gösterme çağrısında bulunarak atılacak her adımda Çinli şirketin British Steel’e yaptığı yatırımın ve İngiltere ekonomisi ile toplumuna katkısının dikkate alınması gerektiğini belirtirken, ticari bir anlaşmazlığın siyasallaştırılmasının Çinli şirketlerin ülkede yatırım yapma güvenine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Tazminat anlaşmazlığı aynı zamanda İngiltere’de stratejik sanayi varlıklarının Çin mülkiyetinde bulunmasına ilişkin daha geniş çaplı siyasi tartışmanın bir parçası haline gelirken, İngiliz yetkililer ve sendikalar Scunthorpe’taki çelik üretim kapasitesi ve istihdamın geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Çin hükümeti ise Jingye’nin sağladığı finansmanın British Steel’i iflasın ardından ayakta tuttuğunu ve işçilerin istihdamının korunmasına yardımcı olduğunu savundu.