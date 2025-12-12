 |  Giriş 
Tata Steel Limited yurt içindeki tesislerinde bir dizi genişleme projesini onayladı

Cuma, 12 Aralık 2025 10:48:44 (GMT+3)   |   Kalküta

Tata Steel Limited'in yönetim kurulu, şirketin önemli çelik kullanıcı sektörlerindeki varlığını güçlendirmek amacıyla yurt içindeki çeşitli tesislerinde birçok genişleme projesini onayladığını duyurdu. Şirketin 12 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) adlı bağlı kuruluşunun Odisha'daki çelik fabrikasında üretim kapasitesinin yıllık 1 milyon mt’dan 4,8 milyon mt’a çıkarılmasına yönelik genişleme projesi onaylandı.

Bu kararla, şirketin uzun mamul portföyü genişletilerek inşaat sektöründeki büyümeden daha fazla pay alması ve yüksek kârlılık sağlayan perakende satışlarını artırmasını amaçlıyor. Tata Steel, NINL şirketini 2022 yılında hükümetin özelleştirme programı kapsamında satın almıştı.

Şirket yönetim kurulu ayrıca Odisha’daki Tata Steel Meramandali tesisinde yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli ince cüruf döküm ve haddehane hattı kurmak için gerekli mühendislik ve tasarım çalışmalarını finanse etmeyi onayladı.

Son olarak şirket, nihai mamul üretimini de güçlendirme stratejisi doğrultusunda Tata Steel Bluescope Private Limited’in Maharashtra'nın batısında bulunan mevcut soğuk haddeleme tesisinde yıllık 700.000 mt kapasiteli bir yüzey temizleme ve galvanizleme hattı kuracak.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

