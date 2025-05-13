Tata Steel Avrupa’daki faaliyetlerini desteklemek için Singapur birimine kaynak aktaracak

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Avrupa’daki faaliyetlerini desteklemek amacıyla Singapur’daki bağlı kuruluşu T Steel Holdings’e 2,5 milyar $ kaynak aktaracağını duyurdu. Tata Steel, T Steel Holdings aracılığıyla İngiltere ve Hollanda birimlerini işletiyor.

Bölgedeki çevre düzenlemeleri ve karbon uyumluluk kurallarının sıkılaşması doğrultusunda Tata Steel UK ve Nederland’a kaynak aktarımı yapılacağı ifade edildi.

Hindistan’ın kanunları gereğince mali yılda 1 milyar $ seviyesini aşan yabancı yatırımın yasal izinlere tabi olması sebebiyle kaynak aktarımının Hindistan Merkez Bankasının onayına tabi olduğu bildirildi.

Ayrıca Tata Steel’in Avrupa’daki faaliyetlerinin, iklim politikasında yapılan değişiklikler ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında büyük bir dönüşümden geçtiği de dile getirildi.