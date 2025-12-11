Tata Steel pelet üreticisi TPPL’in çoğunluk hissesini satın aldı

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Lloyds Metal and Energy Limited’in (LMEL) pelet üretim şirketi Thriveni Pellets Private Limited’in (TPPL) çoğunluk hissesini satın almak üzere anlaşma imzaladı. 71 milyon $ tutarındaki bu yatırım, Hindistan’ın genişleyen pelet ve madencilik sektörüne yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Tata Steel %50,1 hisseye sahip olacak

Anlaşma kapsamında Tata Steel, LMEL’den TPPL’in %50,1 oranındaki hissesini satın alacak. Hindistan’ın en zengin maden bölgelerinden biri olan Odisha eyaletinde yıllık 4 milyon mt kapasiteli pelet tesisi Brahamni River Pellets Limited (BRPL) de TPPL bünyesinde bulunuyor.

Satın alma işlemlerinin önümüzdeki 3-4 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

Katma değerli çelik, madencilik ve düşük karbonlu büyüme odaklı stratejik hamle

Tata Steel, söz konusu satın almanın şirketin hacim artışı, katma değerli nihai ürünler, madencilik ve lojistik altyapısı ile düşük karbonlu, sermaye yoğun çelik üretim teknolojilerine yönelik uzun vadeli yatırım stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti.

Şirket, pelet ve diğer hammadde alanlarında pozisyonunu güçlendirmenin sürdürülebilir çelik üretimi açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Tata Steel ve LMEL daha geniş kapsamlı iş birliği fırsatlarını değerlendirecek

Söz konusu satın alımın yanı sıra Tata Steel ve LMEL, madencilik, lojistik, pelet ve çelik üretimi gibi stratejik alanlarda ortak iş birliği fırsatlarını değerlendirmek üzere ikinci bir anlaşmaya daha imza attı. Taraflar, bu alanlarda uzun vadeli büyüme ve operasyonel entegrasyonu destekleyebilecek fırsatları ele alacak.

Bu kapsamda Tata Steel, LMEL'in Maharashtra eyaletinde planladığı çelik üretim tesisi yatırımına olası katılımını da değerlendirecek.

Tata Steel, ortaklık kapsamında gündeme gelebilecek tüm projelerin detaylı analiz, durum tespiti ve iç değerlendirme süreçlerinden geçirileceğini ve nihai karar öncesinde düzenleyici onaylara tabi olacağını belirtti.