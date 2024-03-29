Tata Steel NINL’nin kapasite artırımı için sermaye sağlayacak

Cuma, 29 Mart 2024 14:04:02 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, uzun mamul üretim kapasitesini artırma planı kapsamında bağlı kuruluşu Neelachal Ispat Nigam Limited’e (NINL) yaklaşık 795 milyon $ yatırım yapacağını açıkladı.

Şirket, 2022 yılında devralınan NINL’ye yönelik yatırımın önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Devlete bağlı üreticinin devralınmasının ardından Tata Steel, NINL’de faaliyetlere yeniden başlamaya ve kapasitesini yıllık 1,1 milyon mt seviyesine çıkarmaya odaklanmıştı. Bir sonraki aşamada kapasitenin 4 milyon mt daha artırılarak yıllık 5 milyon mt seviyesine çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

Bağlı kuruluşun aynı zamanda 62 megavatlık enerji santrali ve 90 milyon mt kapasiteli demir cevheri madenleri de bulunuyor.

NINL, Tata Steel’in kapasite artırım projesinde sona yaklaştığı Kalinganagar tesisine çok yakın bir bölgede yer alıyor.