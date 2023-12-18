Hint Tata Steel Kalinganagar tesisinin kapasite artırımını 2024 sonuna kadar tamamlayacak

Pazartesi, 18 Aralık 2023 10:13:59 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Kalinganagar tesisinin kapasitesini mevcut yıllık 3 milyon mt’dan yıllık 8 milyon mt’a çıkaracak kapasite artırım çalışmalarını önümüzdeki yılın Aralık ayına kadar tamamlayacak.

Tata Steel’den Rajiv Kumar, “2,83 milyar $ yatırımla hayata geçirilecek kapasite artırım projemizin ikinci etabına 2018 yılının Kasım ayında başlamıştık. Önümüzdeki yılın sonuna kadar projeyi tamamlayıp yeni kapasiteyi devreye almayı hedefliyoruz,” dedi.

Söz konusu proje kapsamında soğuk haddehane ve 5.870 metreküp hacimli yeni bir yüksek fırın da kurulacak. Kalinganagar’ın kapasitesinin yıllık 8 milyon mt’a çıkmasıyla Tata Steel’in Hindistan’daki toplam çelik üretim kapasitesi yıllık 26,6 milyon mt seviyesine yükselecek.