Tata Steel demir cevheri üretimini artıracak

Hint çelik üreticisi Tata Steel Limited, Noamundi, Joda ve Katamati demir cevheri madenlerinin toplam üretimini 40 milyon mt’dan 55 milyon mt seviyesine çıkarmak amacıyla yaklaşık 1,18 milyar $ yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketin Cevherler, Madenler ve Taş Ocakları Departmanı Genel Müdürü Atul Bhatnagar, “Tata Steel olarak hammadde kaynaklarımızı genişleterek ve faaliyetlerimizi modernize ederek küresel çelik sektöründeki zorluklarla mücadeleye hazırlanıyoruz,” dedi.

Tata Steel’in Odisha, Jharkhand ve Chhattisgarh eyaletlerinde yapılacak ihalelere katılacağını ifade eden Bhatnagar, Sundargarh’taki iki blokun önümüzdeki iki yıl içerisinde faaliyetlere başlamasının beklendiğini paylaştı.

Bununla birlikte şirketin iki madencilik teknolojisinin patentini almak üzere olduğunu; bu teknolojilerden birinin patlatma sonrası iri parçaların ayrılmasına ve diğerinin de yüksek hızlı görüntülemeye odaklandığını dile getirdi.