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Tata Steel kapasitesini her yıl 1,2 milyon mt artırmak için yılda 1,2 milyar $ yatırım yapacak

Pazartesi, 08 Ocak 2024 14:28:52 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel CEO’su T.V. Narendran yaptığı açıklamada, şirketin pazar payını korumak için yılda yaklaşık 1,2 milyar $ yatırım yaparak üretim kapasitesini her yıl 1,2 milyon mt artıracağını belirtti.

Narendran, geçtiğimiz yıl çelik talebinin %10-12 yükseldiğini ve bu trendin devam edeceğini ancak Çin’den ithalattaki artıştan endişe duyduğunu ifade etti.

Tata Steel yetkilisi açıklamasında, “Çin geçtiğimiz yıl her ay 8 milyon mt çelik ihraç etti. Bu miktar 2015 yılından bu yana kaydedilen yüksek seviye olarak kayıtlara geçerken küresel çelik fiyatlarını ve kârlılığı da olumsuz etkiledi. Pandemi ardından Hindistan çelik sektöründeki toparlanma sürüyor. Hükümetin altyapı harcamalarına odaklanmasıyla çelik talebi artmayı devam edecek. 2023, küresel piyasadaki zorluklara rağmen Hindistan çelik sektörü açısından iyi bir yıl oldu,” ifadelerini kullandı.

Şirket geçtiğimiz yılın Ağustos ayında çelik üretim kapasitesini 2030 yılına kadar mevcut yıllık yaklaşık 22 milyon mt’dan yıllık 40 milyon mt kapasitesine çıkarmayı planladığını açıklamıştı.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Tata Steel 

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