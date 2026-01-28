 |  Giriş 
STA kapsamında Hindistan’ın çelik ihracatına SKDM muafiyeti yok, müzakereler sürecek

Çarşamba, 28 Ocak 2026 10:42:19 (GMT+3)   |   Kalküta

Yakın zamanda sonuçlanan Hindistan-Avrupa Birliği (AB) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında, Hindistan’a çelik ihracatı için AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) açısından özel bir muafiyet tanınmadı. Ancak Hint yetkililer müzakerelerin devam edeceğini ve AB’nin ileride başka ülkelere sağlayabileceği herhangi bir esnekliğin otomatik olarak Hindistan’a da uygulanacağını belirtti.

Bir hükümet yetkilisi hukuki incelemelerin tamamlanması ve AB üye ülkelerinin yasama organları tarafından onaylanmasının ardından anlaşmanın gelecek yıl yürürlüğe girmesinin beklendiğini ifade etti. Yetkili, “AB ile çeşitli başlıklarda temaslarımız sürecek ve hükümler zaman içinde güncellenecek,” dedi.

Hindistan şimdiden AB’ye vergisiz çelik ihraç etmek istiyor

Edinilen bilgilere göre Hindistan, STA ortağı olarak anlaşma yürürlüğe girmeden önce AB’nin vergisiz çelik ithalat kotasından yararlanmak istiyor. Görüşmeler, Hindistan’a yıllık yaklaşık 1,6 milyon mt seviyesinde miktar bazlı bir gümrük vergisi muafiyeti tanınabileceğine işaret ediyor. Ancak bu miktarın, Hindistan’ın AB’ye gerçekleştirdiği normal çelik ihracatının yaklaşık yarısına denk geldiği belirtiliyor.

Hint üreticilerin SKDM’ye uyumu için teknik destek sağlanacak

Hint üreticilerin karbon ayak izlerini doğrulama ve belgeleme süreçlerine yardımcı olmak üzere özel bir teknik grubun oluşturulacağı ifade ediliyor. Buna ek olarak, Hindistan sanayisinin emisyonlarını azaltmasına ve SKDM gerekliliklerine uyum sağlamasına destek olmak amacıyla AB tarafından teknik ve mali destek sunulmasını içeren ayrı bir iş birliği çerçevesi de oluşturulacak.

Hindistan Ticaret Bakanlığı Sekreteri Rajesh Agarwal, “SKDM, tüm ticaret ortaklarına uygulanan yatay bir düzenlemedir. STA kapsamında SKDM ile ilgili bazı hükümler üzerinde mutabakata vardık. SKDM yürürlükte olsa bile sanayimizin pazara erişimini sürdürebilmesi için diyalog mekanizması kurulacak,” dedi.

Agarwal ayrıca, “AB’nin ileride başka bir ticaret ortağına sağlayacağı herhangi bir esneklik otomatik olarak Hindistan’a da uygulanacak,” ifadelerini kullandı.


