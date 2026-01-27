 |  Giriş 
Hindistan ve AB serbest ticaret anlaşması imzaladı

Salı, 27 Ocak 2026 11:16:51 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan ile Avrupa Birliği’nin (AB) bir süredir beklenen serbest ticaret anlaşmasını (STA) imzaladığını duyurdu.

Modi, küresel gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %25’ini oluşturan iki ekonomi arasında imzalanan anlaşmayı “tüm anlaşmaların en büyüğü” olarak nitelendirerek söz konusu mutabakatın her iki tarafın vatandaşları ve iş dünyası için önemli fırsatlar yaratacağını ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki iş birliğinin güçlü bir örneği olduğunu ifade etti.

STA; mal ve hizmet ticareti, yatırım koruması, fikri mülkiyet, sürdürülebilirlik, çalışma standartları ve düzenleyici iş birliği başlıklarını kapsıyor. Müzakereler tamamlanmış olsa da anlaşmanın AB üye ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanması gerekiyor.

Hindistan ile AB arasındaki mal ticareti 2024 yılında 120 milyar €’yu aşarak anlaşmanın ekonomik büyüklüğünü ortaya koyuyor. Hindistan, AB’nin toplam mal ticaretinin %2,4’ünü oluşturarak birliğin dokuzuncu büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

Modi ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in günün ilerleyen saatlerinde Yeni Delhi’de düzenlenecek Hindistan-AB zirvesinde yaklaşık yirmi yıldır müzakere edilen anlaşmanın detaylarını içeren ortak bir açıklama yapması bekleniyor.

Bu anlaşma, Hindistan’ın en büyük ticaret ortağı ve ihracat pazarı olan ABD’nin Ağustos ayında yüksek vergiler getirmesinin ardından imzaladığı dördüncü büyük ticaret anlaşması oldu. Hindistan daha önce Birleşik Krallık, Umman ve Yeni Zelanda ile de ticaret anlaşmaları imzalamıştı.


Etiketler: Hint Yarımadası Çelik Üretimi Tata Steel 

