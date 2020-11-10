Tata Steel Europe ve POSCO hızyuvar sistemlerine göre boru üretmek için iş birliği yapacak

Salı, 10 Kasım 2020 16:47:22 (GMT+3) | Kalküta

Tata Steel Europe ve Güney Koreli çelik üreticisi POSCO, hızyuvar (hyperloop) ulaşım sistemleri için çelik boru üretme konusunda iş birliği anlaşması yaptı.

İki şirket, mümkün olan en düşük enerji kullanımıyla yüksek hızda ulaşım sağlanması adına, vakum tüpü olarak kullanılacak yüksek kaliteli özel çelik boru geliştirecek.

Pazar günü Richard Branson’ın Virgin Hyperloop’u, ABD’nin Nevada eyaletinde yapılan deneysel hızyuvar sisteminde ilk kez yolcu taşıdı.

POSCO’nun Teknik Araştırma Laboratuvarları Başkanı Duk-Lak Lee, yaptığı açıklamada, “POSCO on yıldan fazla bir süredir uygulanabilirlik, tasarım ve yapısal düzenleme gibi hızyuvarla bağlantılı çeşitli çelik boru araştırmaları gerçekleştiriyor,” ifadelerini kullandı.

Çelik boruların yalnızca direnci kesmek adına havanın olmadığı düşük basınçlı bir ortamda aracın seyahat etmesini sağlaması değil, aynı zamanda uzun mesafeler boyunca düzlüğünü koruması gerekiyor.