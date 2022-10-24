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Tata Steel depolama ve muhafaza tanklarında kullanılmak üzere Permastore’a düşük karbonlu çelik tedarik edecek

Pazartesi, 24 Ekim 2022 14:55:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Europe, İngiltere merkezli depolama ve muhafaza tankı ile silo üreticisi Permastore’a karbon emisyonunu %100’e kadar azaltabilen çelik ürünü Zeremis Carbon Lite tedarik etmek için anlaşma imzaladı.

Zeremis Carbon Lite ile Tata Steel artık tüm sektörlerde artan düşük karbonlu çelik talebini karşılayabiliyor.

Tata Steel ilk doğrudan indirgenmiş demir tesisinin devreye alınacağı 2030 yılına kadar karbon emisyonunu en az %35-40 azaltmayı hedefliyor. 2035 yılına kadar şirketin karbon emisyonu %75 azaltılmış olacak. Şirket 2045 yılına kadar tamamen karbonsuz çelik üretmeyi hedefliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Tata Steel Europe Hollanda merkezli ulaşım hizmeti şirketi Hardt Hyperloop’a Zeremis Carbon Lite tedarik etmek için anlaşma imzalamıştı.


Etiketler: Avrupa Çelik Üretimi Tata Steel 

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