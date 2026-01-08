 |  Giriş 
Tata Steel, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde Hindistan’daki ham çelik üretimini %11 artırdı

Perşembe, 08 Ocak 2026 10:21:59 (GMT+3)   |   Kalküta

Tata Steel Limited, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) Hindistan’daki tesislerinde ham çelik üretimini yıllık bazda %11,4 artışla 6,34 milyon mt seviyesine yükselttiğini açıkladı.

Şirket, söz konusu üretim miktarının önceki mali yılların herhangi bir çeyreğinde kaydedilen en yüksek seviye olduğunu belirtti.

Aynı dönemde Tata Steel Netherlands’ın ham çelik üretimi %4,5 düşüşle 1,68 milyon mt olurken, Tata Steel Thailand’ın ham çelik üretimi %19 artışla 0,31 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan Tata Steel, Hindistan’daki operasyonlarından gerçekleştirdiği çelik satışlarının 6 milyon mt ile yıllık bazda %14 artış kaydettiğini bildirdi.


