Tata Motors Patna'da araç geri dönüşüm tesisi devreye aldı

Hindistan'ın ticari ve binek araç üreticisi Tata Motors Limited, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinin Patna kentinde yeni bir araç geri dönüşüm tesisini devreye alarak organize araç geri dönüşüm ağını genişlettiğini açıkladı.
Şirketin açıklamasına göre tesis, marka ve araç sınıfı ayrımı gözetmeksizin ekonomik ömrünü tamamlamış yılda 15.000 aracı geri dönüştürme kapasitesine sahip.
Tesiste araç türüne göre farklı söküm süreçleri uygulanıyor. Ticari araçlar ile iki ve üç tekerlekli araçlar hücre tipi söküm istasyonlarında işlenirken, binek araçlar hat tipi söküm sistemiyle demonte ediliyor.
Patna tesisinin de devreye girmesiyle birlikte Tata Motors'un Hindistan genelindeki araç geri dönüşüm merkezi sayısı 12'ye ulaştı. Şirket, geri dönüşüm ağının toplamda yılda yaklaşık 200.000 ekonomik ömrünü tamamlamış aracı söküm kapasitesine sahip olduğunu belirtti.