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Tata Motors Patna'da araç geri dönüşüm tesisi devreye aldı

Salı, 04 Ağustos 2026 14:00:06 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan'ın ticari ve binek araç üreticisi Tata Motors Limited, ülkenin doğusundaki Bihar eyaletinin Patna kentinde yeni bir araç geri dönüşüm tesisini devreye alarak organize araç geri dönüşüm ağını genişlettiğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre tesis, marka ve araç sınıfı ayrımı gözetmeksizin ekonomik ömrünü tamamlamış yılda 15.000 aracı geri dönüştürme kapasitesine sahip.

Tesiste araç türüne göre farklı söküm süreçleri uygulanıyor. Ticari araçlar ile iki ve üç tekerlekli araçlar hücre tipi söküm istasyonlarında işlenirken, binek araçlar hat tipi söküm sistemiyle demonte ediliyor.

Patna tesisinin de devreye girmesiyle birlikte Tata Motors'un Hindistan genelindeki araç geri dönüşüm merkezi sayısı 12'ye ulaştı. Şirket, geri dönüşüm ağının toplamda yılda yaklaşık 200.000 ekonomik ömrünü tamamlamış aracı söküm kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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