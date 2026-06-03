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Hindistan’da binek araç satışları Mayıs 2026’da yıllık bazda güçlü büyüme gösterdi, aylık bazda ise büyüme hız kesti

Çarşamba, 03 Haziran 2026 09:46:26 (GMT+3)   |   Kalküta

Çeşitli otomotiv üreticilerinin 3 Haziran Çarşamba günü açıkladığı verilere göre üreticilerden bayilere yapılan sevkiyatlarla ölçülen Hindistan binek araç satışları Mayıs 2026’da güçlü bir performans sergiledi.

Şirketler tarafından açıklanan veriler, Mayıs 2026 satışlarının Mayıs 2025’e kıyasla sağlıklı bir büyüme kaydettiğini gösterdi. Ancak Nisan 2026 ile karşılaştırıldığında büyüme oranlarının daha sınırlı kaldığı görüldü. Bu durum, Orta Doğu’daki savaşın etkilerinin, yükselen yakıt fiyatlarının ve birçok binek araç üreticisinin açıkladığı fiyat artışlarının satışlar üzerinde baskı oluşturmaya başladığına işaret etti.

Sektör verilerine göre Hindistan’da binek araç satışları Mayıs 2026’da geçen yılın aynı ayına kıyasla %26 artarak yaklaşık 440.000 adet olarak gerçekleşti.

Şirket bazında açıklanan detaylı verilere göre ülkenin en büyük binek araç üreticisi Maruti Suzuki India Limited (MSIL) Mayıs 2026’da yıllık %40 artış, aylık Nisan %1,4 artışla 190.337 adet satış gerçekleştirdi. 

Hyundai Motors India Limited (HMIL) ise Mayıs 2026’da yıllık bazda %9 artış, aylık bazda %7,8 düşüşle 47.837 adet araç sattı. 

Tata Motors Limited, Mayıs ayında yıllık bazda %42,2, aylık bazda %13,4 artışla 59.790 adet satış gerçekleştirdi.

Kia India Limited’in satışları Mayıs 2026’da Mayıs 2025’e göre %23,6, Nisan 2026’ya göre ise %6,3 artışla 27.586 adet seviyesinde gerçekleşti. Honda Cars India Limited ise Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre %29,4, Nisan 2026’ya kıyasla yalnızca %1,2 artışla 5.111 adet araç sattı. 


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Otomotiv 

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