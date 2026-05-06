Hindistan’da otomotiv perakende satışları Nisan 2026’da %13 arttı

Çarşamba, 06 Mayıs 2026 10:01:11 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Otomobil Bayileri Federasyonu (FADA) Hindistan’da tüm segmentlerde yeni araç kayıtlarına dayalı otomotiv perakende satışlarının Nisan 2026’da geçici verilere göre yıllık %12,94 artışla 2.611.317 adet seviyesine ulaştığını bildirdi.

Binek araç satışları Nisan 2026’da yıllık %12,21 artışla rekor seviyede 407.355 adet olurken, aynı dönemde iki tekerlekli araç satışları %13,01 artışla 1.916.258 adet olarak kaydedildi.

Ticari araç satışları da %15,02 artış göstererek 99.339 adet seviyesine yükseldi.

FADA, binek araç stok seviyelerinin Mart 2026’daki 28 günlük seviyeye kıyasla hafif artışla 28-30 gün aralığına yükseldiğini ancak bunun hâlâ sağlıklı kabul edilen bant içinde yer aldığını ve “olumlu bir eğilim” oluşturduğunu belirtti.

Öte yandan FADA, Hindistan Meteoroloji Dairesinin birçok eyalette normalin üzerinde sıcak hava dalgası beklentisine, Batı Asya’daki jeopolitik gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına olası etkisine ve bazı mevcut modellerde yaşanan sınırlı arz sorunlarına dikkat çekerek özellikle iki tekerlekli araç segmentinde bu unsurların yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti.


